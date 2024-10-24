Про це повідомляє громадський мовник Yle.
Обидва пункти не використовували з 2022 року, однак остаточно закрити їх вирішили лише зараз. Рух через “Інарі” було припинено ще в листопаді 2021 року, а через “Париккала” — з 19 квітня 2022 року.
“Рішення аж ніяк не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих мешканців. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску “Інарі”, — заявив заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен
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