Прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону "Інарі" та "Париккала" в Ліексанському районі. Там вже демонтували дорожні знаки.

Про це повідомляє громадський мовник Yle.

Обидва пункти не використовували з 2022 року, однак остаточно закрити їх вирішили лише зараз. Рух через “Інарі” було припинено ще в листопаді 2021 року, а через “Париккала” — з 19 квітня 2022 року.