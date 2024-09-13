Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.

Цей пакет стане вже 25-м за рахунком. Орієнтовна вартість його вмісту складає близько 118 мільйонів євро. Загалом Фінляндія вже передала Україні оборонну допомогу на суму 2,3 мільярда євро.

“Розвиток подій у війні в Україні залишається серйозним. Як і обіцяли, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися”, — підкреслив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань, а також для безпечної доставки, детальна інформація про вміст допомоги, способи транспортування та строки не розголошується.

При ухваленні рішення про надання цього пакету було враховано як потреби України, так і можливості Збройних Сил країни, відзначили у Міністерстві оборони Фінляндії.