Про це повідомляє DW.
«Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування», – зазначило видання.
Повідомляється, що нова бригада вже перебуває у стадії формування та буде розміщена у місті Міккелі, що неподалік від кордону з Росією.
«Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону», – сказав Генрі під час цього візиту.
За даними Iltalehti, до складу бригади з бронетехнікою увійдуть, зокрема, військовослужбовці зі Швеції та Норвегії. Відповідне рішення вже прийнято, і очікується, що представники НАТО разом із фінською владою оголосять про розгортання нового підрозділу найближчими тижнями.
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