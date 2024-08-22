Про це повідомляє DW.

«Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування», – зазначило видання.

Повідомляється, що нова бригада вже перебуває у стадії формування та буде розміщена у місті Міккелі, що неподалік від кордону з Росією.

Для управління цими військами буде створено штаб НАТО, який підпорядковуватиметься штаб-квартирі альянсу в Норфолку, США. Підготовчі роботи щодо створення штабу ведуться з весни минулого року. Зокрема, тоді місто Міккелі відвідав заступник командувача спільних операцій НАТО в Норфолку, британський контрадмірал Тім Генрі.

«Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону», – сказав Генрі під час цього візиту.

За даними Iltalehti, до складу бригади з бронетехнікою увійдуть, зокрема, військовослужбовці зі Швеції та Норвегії. Відповідне рішення вже прийнято, і очікується, що представники НАТО разом із фінською владою оголосять про розгортання нового підрозділу найближчими тижнями.

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