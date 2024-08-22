Фінляндія вирішила розмістити бронетанкову бригаду НАТО чисельністю 4 000 –5 000 військовослужбовців поблизу свого кордону з Росією для захисту від зовнішніх загроз.

Про це повідомляє DW.

«Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування», – зазначило видання.

Повідомляється, що нова бригада вже перебуває у стадії формування та буде розміщена у місті Міккелі, що неподалік від кордону з Росією.

Для управління цими військами буде створено штаб НАТО, який підпорядковуватиметься штаб-квартирі альянсу в Норфолку, США. Підготовчі роботи щодо створення штабу ведуться з весни минулого року. Зокрема, тоді місто Міккелі відвідав заступник командувача спільних операцій НАТО в Норфолку, британський контрадмірал Тім Генрі.

«Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону», – сказав Генрі під час цього візиту.

За даними Iltalehti, до складу бригади з бронетехнікою увійдуть, зокрема, військовослужбовці зі Швеції та Норвегії. Відповідне рішення вже прийнято, і очікується, що представники НАТО разом із фінською владою оголосять про розгортання нового підрозділу найближчими тижнями.