Фінляндія вирішила надати Україні важкі боєприпаси, фінансування для яких буде здійснено за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ця ініціатива є частиною нової програми підтримки України, що координується Європейським фондом миру.

Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що угода з Єврокомісією вже укладена. Загальний обсяг допомоги становитиме 90 мільйонів євро, а боєприпаси будуть закуплені у фінських виробників.

Антті Гяккінен, міністр оборони Фінляндії, зазначив, що вдалося забезпечити додаткове фінансування для підтримки України, яке надходитиме з прибутків заморожених активів Росії. Ця допомога доповнює національну програму підтримки України на суму 660 мільйонів євро та сприяє зміцненню співпраці між оборонною промисловістю Фінляндії та Україною.

З міркувань безпеки деталі щодо змісту, способу та термінів постачання не розголошуються.

Передумови ініціативи

У 2024 році Європейський Союз ухвалив рішення використовувати прибутки від заморожених російських активів для військової підтримки України. Це стосується не самих активів, а доходів, які вони генерують, таких як відсотки. За оцінками ЄС, загальна сума таких прибутків може досягати близько 3 мільярдів євро щорічно.

Кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF), спеціальний фінансовий механізм ЄС, створений для зміцнення оборонних можливостей партнерів.

Росія назвала ці дії «крадіжкою» та погрожує відповіддю, проте Європейський Союз стверджує, що використання прибутків від заморожених активів відповідає міжнародному праву.