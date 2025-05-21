Фінляндія завершила першу стадію будівництва огорожі на своєму східному кордоні з Росією, зведено 35 км конструкції висотою 4,5 метра. Цю інформацію оприлюднила Фінська прикордонна служба, повідомляючи про важливість цього проекту у контексті сучасних викликів.

Запланована загальна довжина огорожі складе 200 км, що є частиною 1 344 км загальної протяжності кордону між Фінляндією та Росією. Будівництво огорожі стало відповіддю на збільшення міграційних потоків через Росію у 2023 році, які Фінляндія вважає свідомо організованими з боку Москви.

Заступник командира Південно-Східного прикордонного округу Антті Вірта зазначив, що основною метою огорожі є контроль за великими групами людей, які намагаються перетнути кордон з Росії до Фінляндії.

На території поблизу одного з закритих пунктів пропуску в Нуйямаа панує тиша, лише пташиний спів лунає з обох боків огорожі. Водночас рішення Фінляндії про закриття кордону та будівництво огорожі викликало критику не лише з боку Росії, але й міжнародної спільноти.

У 2023 році близько 1300 мігрантів з країн, таких як Сирія та Сомалі, намагалися потрапити до Фінляндії через Росію, щоб подати заявки на отримання притулку. У відповідь на це Фінляндія безстроково закрила всі вісім пунктів пропуску для пасажирів на кордоні з Росією.

Російська сторона заперечує свою причетність до організації міграційних потоків і критикує рішення Фінляндії, вважаючи його проявом антиросійської політики. Після закриття кордону кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Фінляндії, значно зменшилася, проте прикордонна служба підкреслює важливість огорожі для забезпечення безпеки.