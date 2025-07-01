Розслідування шахрайства у Фінляндії через постачання бронежилетів для України

Про це пише фінський суспільний мовник Yle.

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії розпочало розслідування щодо місцевої компанії, підозрюючи її у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей. Це пов’язано з контрактом на постачання бронезахисних жилетів для Міністерства оборони України, загальна сума якого становить близько 5,7 мільйона євро. Інформацію про це оприлюднив фінський суспільний мовник Yle.

Згідно з умовами контракту, компанія зобов’язувалася поставити 10 тисяч бронежилетів для українських військових. Однак, влітку 2022 року Збройні сили України отримали лише половину від запланованої кількості – 5 тисяч жилетів.

Під час попереднього розслідування з’ясувалося, що постачені бронежилети, ймовірно, не відповідали вимогам якості, зазначеним у контракті. Наприкінці 2023 року Україна звернулася за правовою допомогою у цій справі.

Як повідомляє Yle, керівника компанії підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень. Двоє осіб були затримані під час попереднього слідства, тоді як ще одному фігуранту поки що не пред’явлено підозру.

Справу планують передати на розгляд прокуратури влітку 2025 року, що може призвести до подальших юридичних наслідків для підозрюваних.