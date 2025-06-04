Александр Стубб закликає до посилення санкцій проти Росії

Як повідомляє Twitter-акаунт Александра Стубба у соцмережі X

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Після цих розмов він підкреслив необхідність посилення санкційного тиску на Росію з боку як США, так і Європейського Союзу. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

“Європа єдина, оскільки Росія продовжує свою агресивну війну проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною в переговорах. Потрібні сильніші санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію.” – Александр Стубб

Стубб також акцентував, що “тісна співпраця між членами та партнерами Альянсу буде продовжуватись”. Він висловив подяку сенаторам США Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю за їхню підтримку.

Раніше, після зустрічі в Парижі, міністри Франції разом із сенаторами Гремом та Блюменталем, які виступають за жорсткі санкції проти Росії, підтвердили важливість “координації” дій між США та Європою для завершення війни в Україні.

Крім того, Німеччина готує нові, більш жорсткі санкції проти Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країна активно співпрацює з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних заходів.

Санкції проти Росії: нові ініціативи США

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Цей документ включає первинні та вторинні санкції, зокрема 500% тарифи на імпорт російської нафти та похідних продуктів з країн, які їх купують.

18 травня держсекретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати “трохи часу” і не запроваджувати нові санкції проти Росії, щоб досягти прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Кремля Володимир Путін не проявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій працюють над новим масштабним двопартійним пакетом санкцій проти Росії на фоні “приголомшливої” операції України “Павутина” та ескалації російських атак. Проте республіканці чекають на “зелене світло” від президента Дональда Трампа.