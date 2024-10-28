Фінський суд задовольнив позов українського "Нафтогазу" щодо арешту окремих російських активів на території Фінляндії. Мова йде про значні активи, вартість яких сягає десятків мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

Окружний суд у Гельсінкі задовольнив клопотання Групи “Нафтогаз” та ухвалив рішення про арешт окремих російських активів, розташованих у Фінляндії. Під арешт потрапили об’єкти нерухомості та інші цінні активи, загальна вартість яких оцінюється в десятки мільйонів доларів.

“Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи у АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу.”, – заявили у пресслужбі.

У пресслужбі підкреслили, що компанія, як і раніше, готова рішуче захищати українські інтереси на міжнародному рівні.

Крім того, Фінське видання Helsingin Sanomat виявило, що одним з об’єктів, який підлягає конфіскації є ділянка Російського центру науки і культури в Гельсінкі.