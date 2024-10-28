Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.
Окружний суд у Гельсінкі задовольнив клопотання Групи “Нафтогаз” та ухвалив рішення про арешт окремих російських активів, розташованих у Фінляндії. Під арешт потрапили об’єкти нерухомості та інші цінні активи, загальна вартість яких оцінюється в десятки мільйонів доларів.
“Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи у АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу.”, – заявили у пресслужбі.
У пресслужбі підкреслили, що компанія, як і раніше, готова рішуче захищати українські інтереси на міжнародному рівні.
Крім того, Фінське видання Helsingin Sanomat виявило, що одним з об’єктів, який підлягає конфіскації є ділянка Російського центру науки і культури в Гельсінкі.
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