Пожежа в Полтавському районі після падіння уламків: без постраждалих

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram каналі Полтавської ОВА

У ніч на 29 червня в Полтавському районі сталася пожежа на території одного з підприємств через падіння уламків. Пожежу вдалося ліквідувати, а також було пошкоджено прибудову до житлового будинку. На щастя, постраждалих немає, про що повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

Згідно з наявною інформацією, більшість ворожих засобів ураження були знищені силами протиповітряної оборони. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків ракетних ударів. Внаслідок технологічного порушення без електропостачання залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Також у Кременчуцькому районі внаслідок атаки на підприємство виникла пожежа, і підрозділи ДСНС активно працюють над ліквідацією наслідків. Наразі інформації про постраждалих немає, про що зазначено в повідомленні Полтавської ОВА.

Повітряну тривогу на Полтавщині було оголошено 28 червня о 19:38, а відбій – 29 червня о 04:31.