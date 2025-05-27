Пожежа в Ізюмі: вогонь пошкодив вісім будинків, постраждалих немає

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 травня, близько 15:15, у північно-східній частині Ізюма, що на Харківщині, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, але вогонь завдав значної шкоди восьми приватним будинкам.

Начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко повідомив, що будівлі отримали серйозні пошкодження. Вже наступного дня постраждалим буде надана фінансова допомога, а також планується підтримка у прибиранні території, що постраждала від вогню.

Для тих, хто залишився без даху над головою, було організовано тимчасове житло. Навіть був підготовлений автобус для розселення, але всі мешканці вирішили залишитися у знайомих, оскільки мали можливість ночувати у безпечних місцях.

Федченко зазначив, що гасіння пожежі ускладнювалося сильним вітром та наявністю старих мазанок серед будинків, що призводило до повторних спалахів вогню. Кожного разу, коли вогонь вдавалося загасити, він знову спалахував.

Наразі відповідні служби займаються встановленням причин виникнення пожежі.