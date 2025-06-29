Пожежа в Кременчуцькому районі після атаки на підприємство

Як повідомляють у Telegram-каналі Полтавської ОВА
В ніч на 29 червня в Кременчуцькому районі Полтавської області сталася пожежа, викликана атакою на одне з місцевих підприємств. Цю інформацію підтвердила Полтавська обласна військова адміністрація через свій Telegram-канал.
На місці події вже працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією наслідків пожежі. На даний момент немає повідомлень про постраждалих.
Варто зазначити, що повітряна тривога на території Полтавщини була оголошена 28 червня о 19:38, що свідчить про підвищену загрозу в регіоні.
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