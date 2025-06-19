Пожежа в Сумах після російської атаки: жертв немає

За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, яку опубліковано у Telegram-каналі Олега Григорова
19 червня у Сумській громаді сталася пожежа в житловому секторі, викликана російською атакою. На щастя, жертв не було.
Станом на 00:20 20 червня стало відомо, що вогонь вдалося загасити. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що пожежа виникла в Ковпаківському районі міста Суми, де загорілася одна з житлових будівель.
“Люди не постраждали.”
В.о. міського голови Сум Артем Кобзар зазначив, що вогонь охопив житловий будинок, але рятувальні служби швидко прибули на місце події та ефективно ліквідували наслідки пожежі.
Раніше, о 23:40 19 червня, начальник Сумської ОВА повідомляв, що пожежа ще тривала через одне з влучань.
Згідно з уточненою інформацією, російські військові атакували Сумську громаду безпілотниками ввечері 19 червня. У Сумах було чути кілька вибухів, перший з яких пролунав близько 23:00.
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