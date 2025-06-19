Пожежа в Сумах після російської атаки: жертв немає

За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, яку опубліковано у Telegram-каналі Олега Григорова

19 червня у Сумській громаді сталася пожежа в житловому секторі, викликана російською атакою. На щастя, жертв не було.

Станом на 00:20 20 червня стало відомо, що вогонь вдалося загасити. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що пожежа виникла в Ковпаківському районі міста Суми, де загорілася одна з житлових будівель.

“Люди не постраждали.” – Олег Григоров

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар зазначив, що вогонь охопив житловий будинок, але рятувальні служби швидко прибули на місце події та ефективно ліквідували наслідки пожежі.

Раніше, о 23:40 19 червня, начальник Сумської ОВА повідомляв, що пожежа ще тривала через одне з влучань.

Згідно з уточненою інформацією, російські військові атакували Сумську громаду безпілотниками ввечері 19 червня. У Сумах було чути кілька вибухів, перший з яких пролунав близько 23:00.