Пожежі в Одесі після атаки: 14 постраждалих та евакуація 600 людей

Як повідомила пресслужба ДСНС Одещини у Facebook

В Одесі, після нещодавньої атаки, було зафіксовано понад десять пожеж у різних районах міста. Найбільша з них сталася в чотириповерховому будинку, де дев’ятеро людей отримали травми. Ще одне займання сталося в 23-поверховому житловому комплексі, з якого евакуювали близько 600 осіб. За попередніми даними, загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, проте жодних загиблих не зафіксовано. Цю інформацію підтвердила пресслужба ДСНС Одеської області.

З чотириповерхового будинку вдалося врятувати трьох людей, ще шістьох евакуювали. Під час гасіння пожежі сталася обвалення частини конструкції, внаслідок чого травмувалися троє рятувальників. Їм була надана медична допомога, і наразі їхній стан стабільний. Загалом у цій будівлі постраждали дев’ятеро осіб.

Крім того, займання сталося на 18-му, 19-му та 20-му поверхах 23-поверхового житлового будинку, звідки також евакуювали 600 людей. З однієї заблокованої квартири рятувальники витягли трьох осіб, серед яких були двоє дітей.

Додатково, зафіксовано п’ять пожеж у житлових будинках та три займання автомобілів. На місці частково зруйнованого чотириповерхового будинку ДСНС організувала Пункт Незламності для надання допомоги постраждалим. За попередніми даними, загальна кількість постраждалих досягла 14 осіб, серед яких троє рятувальників.

Внаслідок атаки також постраждала інфраструктура залізничного вокзалу в Одесі, де було пошкоджено контактну мережу та рейко-шпальну решітку.