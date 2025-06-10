Перший випадок поранення медика екстреної допомоги в Нікополі під час дронової атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, стався перший випадок поранення медика екстреної медичної допомоги під час повномасштабної війни. Водій швидкої допомоги Олександр Золотаревський розповів, що під час виїзду на виклик до двох постраждалих внаслідок дронової атаки, він сам став жертвою російського дрону.

Ця атака відбулася 2 червня близько 03:00. Коли бригада медиків прибула на місце події, вони почули звук безпілотника.

“Почали з машини тікати, фельдшери побігли ближче туди, а я поки оббіг машину і став біля стіни.” – Олександр Золотаревський

Олександр встиг добігти до стіни будинку, коли в метрі від нього стався вибух.

“Я впав, почав відповзати й фельдшери мої почали питати чи живий я. Я їм кажу, що у мене нога і дзвін в голові, що я нічого не чув.” – Олександр Золотаревський

Внаслідок атаки Олександр отримав осколкові поранення. Парамедики, які були з ним на виклику, стали свідками його поранення, але не могли надати допомогу через загрозу з боку дрона.

“Ми лежали, він (водій швидкої) почав кричати, але повзти. Я намагалася до нього повзти, світила екраном телефона. Артур почав кричати, він (дрон) там висить.” – Антоніна Бережна, парамедикиня

Через кілька хвилин медики змогли надати допомогу Олександру, оглянули його та транспортували до автомобіля швидкої. Парамедик Артур, який не мав досвіду керування, сів за кермо і довіз колегу до лікарні.

“В такі моменти навіть не виникає питання про те, що то за транспорт. Сів, подивився, що до чого і поїхав. Перші сто метрів я їхав, я не знав, як включити світло, але після цього розібрався і нормально доїхали.” – Артур Кондратенко, парамедик

Олександра ушпиталили до міської лікарні з контузією та осколковими пораненнями. Лікарка Валентина Марченко повідомила, що йому надали хірургічну допомогу, і через добу лікування він був виписаний додому на амбулаторне лікування.

“Його оглянули, надали йому хірургічну допомогу, він перебував в лікарні протягом доби. Через добу його виписали додому на амбулаторне лікування.” – Валентина Марченко, лікарка

Цей інцидент став першим випадком поранення працівника екстреної медичної допомоги в Нікополі за три з половиною роки війни.

Автор – Даниїл Ніколаєнко.