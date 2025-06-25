Перший евакуаційний потяг Суми – Ужгород: безкоштовна евакуація прикордонних мешканців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З Сум вирушив перший евакуаційний потяг за маршрутом «Суми – Ужгород», на якому подорожують мешканці прикордонних територій. Цей рейс надає можливість безкоштовної евакуації для тих, хто потребує допомоги.

На борту першого потяга опинилися п’ятеро людей, серед яких Валентина Биковченко, яка нещодавно евакуювалася з села Яструбине Миколаївської громади.

“Два тижні тому КАБ прилетів у двір, хату розбило, знаходилася тут у центрі в Сумах. А це їду до матері, буду там проживати, в Хмельницьку область. І кури були, і вутята були, і кози були. Все залишилось там. Нас вивозили «Білі Янголи», тому що туди вже нічого не їхало, нічого не доїжджало. А оце ось зараз кажуть, що села вже взагалі немає. Як я виїжджала, ще трохи людей залишалося – 43 людини. А вчора привезли з нашого села, до них прилетів КАБ, так сказали, що вже виїхали всі, нема нікого. Я вже поїду – я вже вертаться не буду. Тому що нікуди вертаться.” – Валентина Биковченко

Олена, яка проживала у Сумах разом із трьома дітьми, також вирушила в подорож. Вона розповіла, що у Львові їх зустрічатимуть волонтери, які забезпечать поселення та харчування.

“З Сум виїжджаємо зараз, бо ще місяць тому в нас була надія – ми закінчували навчальний рік дистанційно, і в нас ще була надія поїхати додому на канікули, ну, на жаль… Гуртожиток обіцяють, кімнату у гуртожитку. В нас тут умови були набагато кращі, ми жили у двокімнатній квартирі, у новобудові. Тут були умови просто прекрасні.” – Олена

Для мешканців прикордонних громад передбачено 12 безкоштовних місць у плацкартному вагоні потяга, який курсує через Суми раз на тиждень. Про це повідомила директорка департаменту соціальної політики Людмила Мусіяка.

Записатися на евакуацію можна у транзитному центрі, який приймає громадян із прикордоння. Ця можливість діє до кінця липня, і в разі потреби кількість місць може бути збільшена або маршрут продовжено.

“Якщо в нас незайняті місця є, то ми віддаємо Укрзалізниці можливість продажу квитків, тобто на ці місця немає пасажирів в нас, і вони зможуть тоді продавати квитки.” – Людмила Мусіяка

Додаткову інформацію можна отримати в органах соціального захисту громад або за телефоном 099 302 52 50. Наступний виїзд евакуаційного потяга запланований на 30 червня.