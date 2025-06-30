Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі
Минулого тижня Харків вперше став мішенню для російського дрону “Черніка”. Про це 30 червня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
“Найчастіше ворог використовував «Шахеди», але фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою «Черніка».”
За словами Терехова, “Черніка” має схожу бойову потужність з “Молнією”, проте відрізняється конструкцією.
“Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.”
Згідно з даними департаменту надзвичайних ситуацій, з 23 по 29 червня Харків зазнав 16 атак, з яких 13 були здійснені безпілотниками типу “Шахед”. Два з цих дронів не розірвалися.
Керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив, що дрон “Черніка” був використаний 27 червня.
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