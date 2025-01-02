Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що у відповідь на припинення транзиту російського газу через Україну Словаччина може не лише зупинити експорт електроенергії в Україну, але й значно зменшити підтримку українських біженців.

Про це повідомляє Dennik N.

Фіцо зазначив, що припинення поставок газу не створює загроз для словацьких домогосподарств, однак країна втрачає пів мільярда євро на рік через зупинку транзиту.

Він підтвердив інформацію про заплановану зустріч представників словацького уряду з українськими та європейськими чиновниками у Брюсселі 7 січня для обговорення ситуації.

Фіцо зазначив, що Словаччина ініціювала переговори в Брюсселі, оскільки, за його словами, Україна “проявила зухвалість”, поскаржившись на заходи у відповідь, які розглядала Братислава.

Після цього Фіцо хоче скликати коаліційну раду та уряд.

“Від імені Smer (правлячої партії — ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки”, — заявив Фіцо.

Нагадаємо, учора, 1 січня, Україна офіційно зупинила транспортування російського природного газу через свою територію, керуючись інтересами національної безпеки.