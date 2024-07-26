У п'ятницю, 26 липня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Ключовою темою бесіди стало питання транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Про це пише інформаційне агентство TASR.

Зазначається, що під час розмови Фіцо запропонував очільнику українського уряду “технічне рішення” транзиту російської нафти, “в якому мали б взяти участь кілька держав”, серед них і Словаччина.

Однак подробиць запропонованого рішення словацька сторона не розкрила.

“Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути технологічно непридатними”, – наголосили в уряді Словаччини.

Там також зазначили, що в найближчі дні та години “триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні”.

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти “Лукойлу” нафтопроводом “Дружба”.

“Лукойл” перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.