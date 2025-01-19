Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукає спосіб відповісти на рішення України щодо припинення транзиту російського газу. Наразі він обрав блокування фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Цей крок глава словацького уряду вважає відповіддю на рішення України припинити транзит російського газу в Європу, який зупинився вранці 1 січня 2025 року.

“Роберт Фіцо — словацький прем’єр-міністр, а не український слуга”, — пояснив він свою позицію.

Далі Фіцо розкритикував діяльність опозиційних депутатів від партії “Прогресивна Словаччина” в “цілуванні персня” Президента України Володимира Зеленського”. А ще Фіцо звинуватив опозицію в тому, що вона обіцяє Зеленському підтримку членства України в НАТО.

Зі свого боку Фіцо заявив, що ніколи не підтримає членство України в НАТО, заявивши, що це означатиме третю світову війну. Крім того, він запевнив, що ніколи не відправить словацькі війська в Україну, аби направити зброю проти Росії.