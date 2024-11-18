Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив незгоду з рішенням Сполучених Штатів дозволити Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою далекобійних ракет ATACMS.

Про це він повідомив у своєму зверненні на Facebook.

Словацький прем’єр вважає, що цей крок має на меті зірвати мирні переговори.

“Це безпрецедентна ескалація напруженості”, – заявив Фіцо

Фіцо також доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару та міністру оборони Роберту Каліняку уникати підтримки цього рішення на будь-яких міжнародних платформах.

“Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам”, – підкреслив прем’єр.

Він висловив здивування, що деякі європейські держави оперативно підтримали цей крок США, та зазначив, що такі дії можуть лише затягнути конфлікт.

На думку Фіцо, дозвіл на удари ATACMS по цілях у Росії є серйозним викликом для дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни.