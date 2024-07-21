Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував включення російського Лукойлу до санкційного списку під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє видання TASR із посиланням на дані пресслужби словацького уряду.

Видання зазначило, що Фіцо вважає це “безглуздими санкціями”, оскільки вони “завдають шкоди не РФ, а в основному деяким країнам ЄС”.

Фіцо заявив, що Словаччина не має наміру “бути заручником українсько-російських відносин”.

На його думку, рішення України заблокувати транзит Лукойлу матиме негативні наслідки для словацького нафтопереробного заводу Slovnaft, який входить до групи MOL, угорського нафтогазового конгломерату.

За словами словацького прем’єра, через санкції Slovnaft “отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки”.

Він стверджує – це вплине не тільки на ринок Словаччини, але й “може призвести до припинення поставок видобутої Slovnaft нафти в Україну”.

Продукція Slovnaft становить десяту частину споживання української нафти, додав він.

В офісі Шмигаля розмову поки не коментують.