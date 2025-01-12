Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився».

Про це написав президент Володимир Зеленський у мережі Х 12 січня.

“Це було очевидною помилкою Фіцо – сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно. Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого”, — йдеться у дописі.

Зеленський вважає, що Фіцо «зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд».

“Це була його програшна ставка від початку. Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів”, — наголосив президент.