Про це заявив віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, пише російське пропагандистське держагентство ТАСС.

“Учора глава уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що потрібно приїхати в п’ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде”, — заявив Гашпар.

Гашпар зробив цю заяву під час свого візиту до Москви.

Фіцо раніше запропонував провести зустріч у Словаччині, неподалік кордону з Україною. Він також висловив бажання продовжити діалог із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та наголосив на «високій солідарності» з українцями. У своєму зверненні Фіцо згадав і про війну, запропонувавши організувати мирні переговори «на будь-якому рівні» в Словаччині.