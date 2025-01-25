Словацький прем'єр Роберт Фіцо не планує йти у відставку, як цього вимагали сотні тисяч протестувальників по всій країні у п'ятницю, 24 січня.

Про це він сказав на Словацькому радіо Sobotné dialogue, пише Aktuality.

За його словами, уряд в Словаччині можна змінити лише після парламентських виборів. В цьому контексті Фіцо додав, що “зараз не 2018 рік”, ймовірно пригадуючи, як він пішов у відставку з поста прем’єр-міністра одразу після масових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

“У 2025 році ми занадто загартовані та досвідчені, щоб деякі громадські організації, грузинські та українські охоронці могли підривати державу”, – додав глава словацького уряду.

Фіцо кілька разів повторив, що організатори протестів брешуть людям, коли кажуть, що Словаччина начебто хоче вийти з Євросоюзу. За словами лідера проросійської партії Smer, уряд Словаччини ніколи не робив жодного кроку, який би загрожував членству в Союзі. Водночас видання наголошує, що насправді демонстранти вимагають прозорості, дотримування норм закону та відмовитися від будь-якої співпраці з Росією.

Також Фіцо згадав і українців у своїй заяві на радіо. За його словами, третина протестувальників – українці, “які кричать проти словацького уряду”. Він додав, що наразі готується список осіб, які будуть депортовані зі Словаччини найближчими днями.

“Я не хочу, щоб хтось підривав цю республіку через те, що їм не подобається думка влади щодо України”, – зазначив Фіцо.