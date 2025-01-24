Про це повідомляє на Dennik N.
На терміновій пресконференції 24 січня Фіцо заявив, що атака почалася опівдні та мала на меті отримати конфіденційну інформацію, зокрема про медичні діагнози:
“У разі успіху це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини та години.”
Фіцо також назвав кібератаку прикладом того, як “ліквідуються непокірні уряди”:
“Ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації.”
Він прямо звинуватив Україну в організації атаки, хоча жодних доказів цього не навів.
За даними словацького видання Dennik N, інцидент не був масштабною кібератакою, а лише фішингом — спробою шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.
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