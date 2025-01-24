Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до "масованої кібератаки" на національну страхову компанію країни.

Про це повідомляє на Dennik N.

На терміновій пресконференції 24 січня Фіцо заявив, що атака почалася опівдні та мала на меті отримати конфіденційну інформацію, зокрема про медичні діагнози:

“У разі успіху це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини та години.”

Фіцо також назвав кібератаку прикладом того, як “ліквідуються непокірні уряди”:

“Ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації.”

Він прямо звинуватив Україну в організації атаки, хоча жодних доказів цього не навів.

За даними словацького видання Dennik N, інцидент не був масштабною кібератакою, а лише фішингом — спробою шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.