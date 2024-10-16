Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що війна в Україні може завершитися найближчим часом, а тому "несподівано постає питання щодо запрошення до НАТО".

Про це повідомляє TASR.

На засіданні парламентського комітету з європейських справ 16 жовтня, Фіцо поділився думкою про те, що завершення війни в Україні стає все більш імовірним.

“Ймовірність швидкого закінчення війни в Україні дуже висока. Несподівано піднімається питання про запрошення України до НАТО”, — зазначив прем’єр.

Водночас він підкреслив, що це запрошення не буде “безплатним”.

Прем’єр підтвердив підтримку територіальної цілісності України та готовність підтримати будь-який мирний план. Він також повідомив, що питання мирних переговорів обговорюватиметься під час його майбутнього візиту до Китаю.

Крім того, Фіцо зазначив, що завжди прагнув до підтримки збалансованих відносин із Росією.

Він додав, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, акцентуючи на тому, що наразі найважливішою є підтримка електропостачання.