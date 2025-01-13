Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського зустрітися на кордоні між країнами для обговорення ситуації з припиненням транзиту російського газу.

Про це він написав у Facebook.

Фіцо знову наголосив, що рішення припинити транзит газу негативно впливає на Україну, Словаччину та Європейський Союз. За його словами, його позиція щодо цього питання «не єдина в Європі».

Прем’єр утримався від коментування заяви Зеленського про те, що він нібито «пихато відмовився» допомогти Києву під час адаптації до змін.

«Я не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов’язаної з припиненням транзиту газу», — заявив Фіцо.

У своєму зверненні прем’єр підкреслив, що Словаччина продовжує демонструвати солідарність із громадянами України, як на своїй території, так і в Україні. Він також відзначив успіх спільних переговорів між урядами двох країн.

Фіцо заявив про бажання продовжувати «конструктивний і взаємоповажний діалог» з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Дозвольте мені, як найвищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на зустріч, бажано якомога швидше, з повним розумінням серйозності порядку денного вашої роботи», — звернувся він до Зеленського.

За словами Фіцо, зустріч може пройти на словацькій стороні поблизу кордону. Він вважає, що це стане гарною можливістю для відкритої дискусії щодо постачання газу через Україну до Словаччини та інших країн, технічних рішень, а також впливу припинення транзиту на розвиток двосторонніх відносин між Україною та Словаччиною.

Крім того, Фіцо торкнувся теми війни. Він зазначив, що не підтримує стратегію, за якою «взаємне кровопролиття» може зміцнити позиції України в майбутніх мирних переговорах.

Фіцо під час своїх закордонних поїздок акцентує увагу на необхідності негайного припинення бойових дій і висловлює підтримку наявним мирним планам. Також він запропонував провести мирні переговори у Словаччині «на будь-якому рівні».