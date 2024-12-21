Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з активів РФ в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Про це пише Politico.

Словацький прем’єр зазначив, що під час зустрічі з українським лідером на саміті ЄС вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

За словами Фіцо, український президент “запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, й, звісно, ​​я сказав “ніколи”.

При цьому, Фіцо заявив журналістам, що ця пропозиція Зеленського була зроблена за зачиненими дверима, і є “абсурдною”. Також він припустив, що Україна “бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС”.

“Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському”, – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не конкретизуючи, що саме він має на увазі.

В Офісі Президента України поки не прокоментували приголомшливу заяву Роберта Фіцо.