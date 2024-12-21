Про це пише Politico.
Словацький прем’єр зазначив, що під час зустрічі з українським лідером на саміті ЄС вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.
За словами Фіцо, український президент “запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, й, звісно, я сказав “ніколи”.
При цьому, Фіцо заявив журналістам, що ця пропозиція Зеленського була зроблена за зачиненими дверима, і є “абсурдною”. Також він припустив, що Україна “бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС”.
“Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському”, – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не конкретизуючи, що саме він має на увазі.
В Офісі Президента України поки не прокоментували приголомшливу заяву Роберта Фіцо.
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