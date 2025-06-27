Підозра у державній зраді п’ятьом екс-правоохоронцям Донеччини

Про це 27 червня на сайті Донецької обласної прокуратури
П’ятеро колишніх співробітників правоохоронних органів Донецької області отримали підозри у державній зраді та участі в терористичній організації. Цю інформацію 27 червня оприлюднила Донецька обласна прокуратура на своєму офіційному ресурсі.
“П’ятеро працівників Тельманівського районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області з початком збройного наступу НЗФ ‘ДНР’ почали працювати в захопленому райвідділі поліції,”
Згідно з даними прокуратури, один із підозрюваних очолив поліційний підрозділ в окупованій території, тоді як інший став його заступником. Двоє інших обійняли посади начальників слідчого відділу та сектору карного розшуку, а п’ятий – старшого слідчого.
“Підозрювані брали участь у фабрикуванні справи стосовно чоловіка та застосовували до нього фізичну силу задля отримання свідчень,”
Прокуратура уточнила, що підозри п’ятьом експравоохоронцям були оголошені за частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України, що стосується державної зради та участі в терористичній організації.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Донецька обласна прокуратура, а досудове розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань у Краматорську.
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