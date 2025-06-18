Виживання Ярослава після ракетного удару по дитмайданчику в Кривому Розі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

П’ятирічний Ярослав, який став жертвою ракетного обстрілу дитячого майданчика у Кривому Розі 4 квітня, нещодавно виписався з лікарні. Мама хлопчика, Анна, розповіла, що медичні працівники з Кривого Рогу, Дніпра та Києва зробили все можливе для його порятунку. За два місяці Ярослав переніс три операції, під час яких лікарі були змушені видалити частину його внутрішніх органів.

Анна поділилася спогадами про той трагічний день, коли її син грався з двоюрідною сестрою та дідусем на майданчику. В цей час армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. На жаль, її батько, 67-річний Сергій, та семирічна племінниця Аріна загинули на місці. Анна вважає, що виживання Ярослава – це справжнє диво, адже він отримав тяжкі поранення.

Після вибуху на місце події прибіг дідусь Ярослава.

“Уже на підході до майданчика були тіла, і він каже: я просто не міг уявити, що там, всередині. Було все в диму, але він побачив куртку Ярослава, яка “ходила” по майданчику. Він був посічений буквально, як решето. Просто ходив і стогнав.” – Анна Бихно

Незнайомий чоловік, який проїжджав повз, відвіз Ярослава до лікарні, що, на думку Анни, врятувало його життя, адже час був критичним.

Анна розповіла, що Ярослав був у важкому стані. Спочатку його лікували в Кривому Розі, а потім перевели до Дніпра, а згодом – до Києва. Стан хлопчика стабілізувався лише через два місяці, під час яких він переніс три операції, йому видалили частину внутрішніх органів, а також осколок з кульшового суглоба. Лікування включало боротьбу з пневмонією та зараженням крові. Наразі Ярослав вже вдома.

Анна зазначила, що лікування триватиме все життя, оскільки хлопчику потрібна постійна дієта та підтримка імунної системи через пошкодження внутрішніх органів.

Ярослав пам’ятає події того дня і детально описує їх. Хоча родина живе поруч з майданчиком, хлопчик не хоче до нього підходити.

Анна обережно говорить з Ярославом про його сестричку та дідуся.

“Арішка пішла на гойдалку кататись – в його пам’яті так. Я кажу, що Арішка з дідусем пішли на райдугу. А він казав: ‘Ні, вона не пішла на райдугу, вона на майданчику’. Він дуже сумує.” – Анна Бихно

Семирічна Аріна, племінниця Анни, загинула внаслідок атаки на дитмайданчик.

Анна, яка працює психологинею, допомагає іншим впоратися з горем і втратою з початку повномасштабної війни. Вона ніколи не думала, що її родина переживе таку трагедію. Втрата батька та племінниці стала важким ударом, але всі сили були спрямовані на порятунок Ярослава.

“Тато був дуже веселим. Він дуже багато часу проводив з Ярчиком, і він кожного дня до нас приходив. Ми не мали змоги прожити втрати, ми були сконцентровані на іншому: на тому, щоб Ярчик просто вижив.” – Анна Бихно

Зараз Ярослав поступово повертається до звичного життя. Він відвідує індивідуальні заняття та вже хоче гратися з іншими дітьми, мріючи про школу.

Ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня

4 квітня о 18:50 у Кривому Розі пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним “Іскандером”. Внаслідок цього загинули 18 людей, серед яких дев’ятеро – діти. Понад 70 осіб отримали поранення.

Атака призвела до пошкодження майже двох десятків багатоквартирних будинків, шести навчальних закладів, ресторану та понад 30 транспортних засобів.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак, про що повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

Автор: Наталія Качуровська