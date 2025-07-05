Тимчасові обмеження в російських аеропортах: затримки та скасування рейсів

Як повідомляє представник “Росавіації” Артем Кореняко у Telegram-каналі

У російських аеропортах, зокрема “Домодєдово”, “Жуковський” та “Пулково”, введено тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків. Це призвело до затримок та скасування рейсів.

Про ситуацію повідомив представник “Росавіації” Артем Кореняко у Telegram.

“Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їх прийом та випуск введені в аеропорту Пулково.” – Артем Кореняко, представник “Росавіації”

Невдовзі після цього Кореняко оголосив про аналогічні обмеження в аеропортах “Домодєдово” та “Жуковський”. Раніше повідомлялося, що московські аеропорти “Шереметьєво”, “Внуково”, “Домодєдово” та “Жуковський” працювали у звичайному режимі, приймаючи та відправляючи літаки.

Водночас у “Шереметьєво” скасували 174 рейси на приліт і виліт. Для покращення наземного обслуговування було залучено 70 додаткових співробітників та 15 одиниць техніки.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів, а ще сотні перенесено. Як повідомляє Baza, найскладніша ситуація спостерігається в “Шереметьєво”, де через затримки рейсів утворилося значне скупчення пасажирів.

Раніше мер Москви також повідомив у Telegram про збиття двох безпілотників, які наближалися до столиці РФ.