Аварія автобуса FlixBus біля Берліна: 23 постраждалих, серед них українці

Про це повідомляє NDR.

В ніч на 4 липня поблизу Берліна стався інцидент з автобусом компанії FlixBus, який перевозив 54 пасажири з Копенгагена до Відня. Серед них були й українці. Внаслідок аварії 23 особи отримали травми, одна з яких перебуває у важкому стані, про що повідомляє NDR.

Аварія сталася на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Берліна, близько 2:30 ночі, коли автобус перекинувся у кювет.

За інформацією поліції та представників FlixBus, серед пасажирів були громадяни України, але точна кількість не була уточнена. Також у автобусі подорожували люди з різних країн, зокрема зі Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Канади та Японії.

Німецькі правоохоронці підтвердили, що 23 особи постраждали, а одного чоловіка, якого деблокували з понівеченого автобуса протягом двох годин, госпіталізували у важкому стані. Інші пасажири з легкими травмами також були доставлені до найближчих медичних закладів для обстеження.

На місці події працювали різні служби, а дорога у напрямку Берліна була перекрита на кілька годин. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.

Компанія FlixBus висловила співчуття постраждалим і повідомила, що надасть інший автобус для перевезення пасажирів, які не отримали серйозних травм, до Берліна, де їм допоможуть організувати подальшу подорож до Відня. Варто зазначити, що автобус, який потрапив у ДТП, був новим, випущеним у 2025 році, а водій мав багаторічний досвід, керуючи транспортом разом з другим водієм по черзі.

Інші подібні випадки

13 червня у Франції на автомагістралі А81 поблизу міста Ле-Ман сталася аварія за участю українського пасажирського автобуса, який перевозив громадян України, серед яких були діти. За даними Міністерства закордонних справ України, внаслідок цієї аварії загинули 4 особи, а щонайменше 30 отримали травми, 11 з яких у важкому стані. Постраждалих було госпіталізовано.

16 червня одному з двох водіїв українського автобуса висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.