Повінь у Техасі: понад 70 загиблих, Трамп оголосив стихійне лихо

Про це повідомляє Associated Press.

В окрузі Керр, штат Техас, внаслідок раптових повеней загинуло щонайменше 70 осіб. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму стихійного лиха в цьому регіоні, про що повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією, в окрузі Керр внаслідок негоди загинуло 59 людей, серед яких 38 дорослих і 21 дитина. Інші жертви походять з сусідніх округів штату.

На даний момент 11 відпочивальників з християнського літнього табору “Mystic”, розташованого уздовж річки в окрузі Керр, вважаються зниклими безвісти, а також один вожатий, повідомили місцеві чиновники.

Трамп у своєму повідомленні на Truth Social зазначив, що підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас.

“Ці сім’ї переживають неймовірну трагедію, в якій багато людей загинули, а багато хто зник безвісти. Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого Великого штату. Наша неймовірна Берегова охорона США разом із Першими рятувальниками штатів врятувала понад 850 життів.” – Дональд Трамп

Згідно з даними CNN, після підписання документа Трампом, у Техасі було розгорнуто підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (FEMA).

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що Берегова охорона використовує два гелікоптери в районі Льяно, штат Техас, а також надає допомогу за допомогою двох гелікоптерів і трьох літаків C-144, оснащених тепловізійними камерами, для пошуку тих, хто вижив. В результаті вдалося врятувати понад 850 людей.

Раптова повінь сталася до світанку 4 липня, що ускладнило видачу попередніх наказів про евакуацію, оскільки рівень води в річці Гваделупе піднявся на 8 метрів всього за 45 хвилин.

Внаслідок цього затопило окремі райони округу Керр у центрально-південному Техасі. Найбільше постраждали житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги, а також літній табір для дівчат.

Спочатку повідомлялося про 43 загиблих, але згодом ця цифра зросла до 70.