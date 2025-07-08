Повені в Техасі: понад 100 загиблих і пошуки зниклих

Про це повідомляє CNN

Внаслідок раптових повеней, які вразили центральний Техас, кількість загиблих перевищила 100 осіб. Рятувальні команди продовжують пошуки зниклих безвісти. Цю інформацію підтверджують новинні агентства CNN та BBC.

Губернатор Грег Ебботт повідомив, що до реагування на повені залучено понад 20 державних установ. У пошукових операціях беруть участь 1750 рятувальників, а також понад 975 одиниць техніки.

Серед загиблих є щонайменше 27 дівчат та працівників літнього християнського табору. Десять дітей і вихователька табору досі вважаються зниклими. Співвласник табору Річард Істленд загинув, намагаючись врятувати дітей, про що повідомляє видання Austin American-Statesman.

“Наші серця розбиті разом з нашими родинами, які переживають цю неймовірну трагедію.” – Адміністрація табору

У окрузі Керр загинули щонайменше 84 особи, серед яких 28 дітей, через те, що річка Гваделупе вийшла з берегів внаслідок злив, які почалися до світанку п’ятниці, в день державного свята Четвертого липня. За даними офісу шерифа округу, 22 дорослих та 10 дітей досі не ідентифіковані.

Місцева активістка Ніколь Вілсон ініціювала петицію з вимогою встановити сирени оповіщення про повінь в окрузі Керр. Подібна система вже функціонує в інших округах. Обговорення цього питання триває вже майже десять років, але фінансування досі не було виділено.

Віце-губернатор Техасу Ден Патрік визнав, що такі сирени могли б врятувати життя, і пообіцяв, що їх встановлять до наступного літа.

За інформацією BBC, король Карл III надіслав листа президенту США Дональду Трампу, в якому висловив свій “глибокий смуток” через катастрофічну повінь і “висловив найглибші співчуття” тим, хто втратив близьких. Про це повідомило посольство Великої Британії у Вашингтоні.