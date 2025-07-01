Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року визначилися нові чвертьфіналісти: бразильський “Флуміненсе” та саудівський “Аль-Хіляль” вразили своїми виступами, вибивши з турніру європейських грандів.
У 1/8 фіналу “Флуміненсе” здобув впевнену перемогу над італійським “Інтером”, завершивши матч з рахунком 2:0. У свою чергу, “Аль-Хіляль” у драматичному поєдинку з “Манчестер Сіті” вирвав перемогу в екстратаймі, закінчивши гру з рахунком 4:3.
Ці несподівані результати стали справжнім шоком для фанатів та аналітиків, адже обидва клуби, “Інтер” і “Манчестер Сіті”, вважалися головними претендентами на титул.
Перемоги “Флуміненсе” та “Аль-Хіляля” підкреслюють зростаючий рівень клубного футболу поза межами Європи, що додає інтриги до наступних етапів змагань.
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