Про це вона повідомила під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

“Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом”, – заявила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що під час дискусії обговорювали питання України, а також енергетичні та безпекові виклики. Крім того, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що для Євросоюзу важливо побудувати продуктивні відносини з адміністрацією нового президента США з перших днів її діяльності.