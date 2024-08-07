Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня російської агресії та разом із державами-членами надали підтримку в розмірі майже 108 мільярдів євро.
“Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно“, — додала президентка Єврокомісії.
The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.
With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.
Ukraine will prevail in this war for survival.
And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024
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