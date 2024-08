“Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно“, — додала президентка Єврокомісії.

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.

With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.

Ukraine will prevail in this war for survival.

And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024