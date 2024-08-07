Євросоюз уже передав Україні майже 108 млрд євро допомоги від початку повномасштабного вторгнення.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня російської агресії та разом із державами-членами надали підтримку в розмірі майже 108 мільярдів євро.