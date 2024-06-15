Будь-яке припинення конфлікту в Україні не приведе до миру, але стане передумовою для нової загарбницької війни. Такі думки озвучив канцлер Німеччини та президент Єврокомісії.

Про це вони сказали на Глобальному саміті миру, що прямо зараз відбувається в Швейцарії.

Урсула Фон дер Ляєн вважає, що замороження конфлікту в умовах іноземної окупації української землі не є відповіддю. Навпаки, це лише сприяє подальшій агресії. Потрібно підтримувати всеохоплюючий, справедливий та стійкий мир для України, який відновить її суверенітет та територіальну цілісність, недоторканість кордонів та суверенітет всіх народів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що відсутність серйозних переговорів та встановлення справедливого миру призведе лише до появи ще одного замороженого конфлікту, що буде небезпечним для всіх.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Але … мир не означає відсутність війни. Негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до сталого справедливого миру, виключно на підставі так званих “нових реалій” призведе лише до легітимізації незаконної крадіжки Росією землі. Зрештою це призведе до появи нового замороженого конфлікту – несправедливий, загрозливий сценарій для України, Європи та всієї світової спільноти”, – заявив Олаф Шольц.

Він нагадав про те, що перед початком війни НАТО та ЄС були готові до широкої дискусії щодо європейської безпеки з усіма державами, з метою створення прозорості і побудови заходів довіри для запобігання наступним конфліктам. Однак саме Росія обрала війну замість дипломатії, і він згадав тих, хто стверджує, що при мирних переговорах слід враховувати “справедливі безпекові занепокоєння РФ”.