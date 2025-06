Міністерство цифрової трансформації проводить структурні зміни у Фонді розвитку інновацій — ключовій державній інституції, що відповідає за підтримку оборонних (Brave1) та цивільних (Український фонд стартапів) інновацій.

Наталія Кушнерська, яка очолювала Brave1 з початку його заснування у 2023 році, а весь Фонд розвитку інновацій з 2025 року, залишає посаду та отримує нову роль в екосистемі Мінцифри.

Виконувачем обов’язків директора Фонду розвитку інновацій призначено Віктора Руденка. Крім того, оборонний кластер Brave1 буде посилений лідерською командою цивільних та військових фахівців на чолі з Андрієм Гриценюком.

«За два роки Brave1 став найбільшим державним венчурним інвестором у військові технології. Завдяки роботі кластера в Україні з’явилися розробки, які безпосередньо вплинули на хід війни: РЕБ ближньої дії, наземні роботизовані комплекси, дрони-перехоплювачі тощо. Зараз Brave1 проходить новий етап розвитку й масштабування. Саме тому ми посилюємо його експертами, які мають досвід реалізації масштабних проєктів та управління складними процесами. Окремо вдячний Наталії Кушнерській та всій команді за побудову екосистеми. Продовжимо працювати з Наталією над іншими цифровими проєктами», — відзначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В. о. директора Фонду розвитку інновацій Віктор Руденко має понад 15 років досвіду в державному управлінні, зокрема в Міністерстві юстиції і Міністерстві розвитку громад та територій. З 2022 року як експерт Digital for Freedom та EGAP відповідав за розробку ключових нормативно-правових актів, які спростили процес закупівель інноваційного озброєння й дали поштовх до формування ринків БпЛА та РЕБ (постанова КМУ № 256) і боєприпасів (постанова КМУ № 763).

«Очолити Фонд, який є рушієм інновацій, — велика відповідальність. І наш пріоритет — розвиток його інституційної спроможності. Ідеться про масштабування всіх ключових напрямів Brave1 та впровадження нових бізнес-процесів, які допоможуть системно запускати технології, що дають відчутний результат на полі бою. Паралельно ми посилюємо фокус Українського фонду стартапів на практичних рішеннях для агросектору, медицини, безпеки та інших критично важливих сфер у воєнний час», — зауважив в. о. директора Фонду розвитку інновацій Віктор Руденко.

Андрій Гриценюк має понад 20 років досвіду у сфері ІТ, цифрових трансформацій та кризового менеджменту в умовах змін. Працював IT-директором у найбільших банках країни, у 2022 році визнаний Chief Information Officer of The Year за версією міжнародного видання The Banker (UK). З 2023 року приєднався до команди Міністерства цифрової трансформації. Керував розробкою Дії та Мрії, відігравав ключову роль у проєктах єОселя, військові облігації, онлайн-шлюб. Спроєктував антифрод-систему «фарбовані кошти», яка стала фундаментом для єПідтримки, єВідновлення та інших проєктів виплати коштів для підтримки населення.

У Brave1 Андрій Гриценюк відповідатиме за пошук і менеджмент розробки технологій, здатних створювати перевагу на полі бою, і їх подальше впровадження та масштабування на фронті. Він також зосередиться на координації роботи з урядом, Генштабом та військовими підрозділами для розвитку спроможностей українського сектору defense tech та формування системи, що даватиме змогу оперативно реагувати на технологічні виклики війни.

«Для мене велика честь приєднатися до команди Brave1, яка вже зробила величезний внесок у розвиток технологічних спроможностей наших Сил безпеки і оборони. Моє ключове завдання — ще більше пришвидшити цикл створення та розгортання інновацій на фронті, щоб Україна завжди була на крок попереду в технологічній війні. І це, без сумніву, потребуватиме спільних зусиль усієї екосистеми — державних органів, оборонних підприємств, військових», — зазначив Андрій Гриценюк.

Лише за останній рік роботи defense tech-кластера Brave1 кількість розробок, зареєстрованих на платформі, зросла більш ніж удвічі — з 1 600 до 3 600+. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримував Brave1, збільшилася у 5 разів — із 60 до 300. Сума виданих грантів на оборонні інновації зросла з 3 до 50 мільйонів доларів. І якщо у 2023 році в межах грантової програми Brave1 виробники могли отримати лише 5 тисяч доларів, то зараз — до 200 тисяч. Крім того, за сприяння Brave1 залучено понад 65 мільйонів доларів в український defense tech. Для швидкого поширення ефективних технологій у війська Brave1 та Мінцифра нещодавно запустили маркетплейс Brave1 Market.

У межах цивільного напряму з 2023 року Український фонд стартапів видав 45 грантів на понад $1,5 млн за підтримки міжнародних донорів, а також понад 250 грантів на суму понад €10 млн у межах програми Seeds of Bravery. Фонд провів 30 тех-місій на провідні конференції світу та запустив європейський цифровий інноваційний хаб за підтримки ЄС. Відкрив разом з МОН мережу стартап-шкіл при ЗВО України та приєднався до європейського альянсу стартап-країн ESNA.