Україна створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що лідери держави не очікують, що війна проти РФ закінчиться найближчим часом. Можуть пройти місяці, перш ніж перша з нових бригад буде готовою до бою.

Про це пише видання Forbes.

Ресурс Militaryland, що стежить за перебігом війни, отримав фото, на яких нібито зображені курсанти з нової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ з нашивками “160-та механізована бригада”.

За даними Militaryland, нові бригади проходитимуть підготовку за кордоном і залучатимуть новобранців з українців, що проживають за межами батьківщини.

Зокрема, 160-та механізована бригада проходить навчання в Польщі.

Створення бригад залежить від двох речей: мобілізації (можливо, до 10 000 і більше нових рекрутів) та військової підтримки Заходу.

Востаннє Київ формував нові бригади восени 2023 року – йдеться про чотири механізовані, одну єгерську і п’ять піхотних бригад.

Автори статті вказують: найлегше формувати піхотні бригади, оскільки з техніки вони використовують тільки вантажівки. Єгерська бригада отримує як вантажний транспорт, так і легку бронетехніку. Механізовані ж бригади мають у своєму складі все: танки, БМП і БТР.

Поки що незрозуміло, скільки бригад “160-ї серії” зараз формується і які саме це будуть бригади. Однак, базуючись на досвіді попередніх формувань, видання припускає, що їх може бути 10, за документацією, для таких бригад потрібно 20 000 солдатів.

Forbes нагадує, що український закон про мобілізацію, що набув чинності у травні, має на меті залучити ще близько пів мільйона чоловіків до лав Збройних сил, зокрема шляхом зниження призовного віку з 27 до 25 років, запровадження штрафів за ухилення від служби та надання додаткових стимулів для добровольців.

Щоб створити нові бригади і паралельно готуватися до закону про демобілізацію, Києву необхідно мобілізувати багато чоловіків. Однак це легше сказати, ніж зробити в країні з населенням до 38 мільйонів, яка вже підтримує мільйонну армію, вказує видання.

Саме тому українське міноборони планує залучати призовників з резерву українців, що мешкають за кордоном. Станом на кінець минулого року, згідно з даними ЄС, близько 768 000 українських чоловіків від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист в іноземних державах, пише Forbes з посиланням на AP.

Не менш складним завданням може виявитись отримання бронетехніки, і навряд чи Україна зможе зробити це без серйозної іноземної підтримки, вважають автори статті.

Механізована бригада також потребує кілька сотень одиниць техніки, включно з танками, бойовими машинами, гаубицями, ракетними установками, системами ППО, інженерними машинами і вантажівками.

Десяти бригадам солдатів знадобляться тисячі машин. Підраховано, що за 29 місяців повномасштабної війни союзники України виділили близько 12 000 одиниць різної техніки. За цей час Сили оборони втратили приблизно 6 400 машин.

І якщо брати до уваги час формування бригад попередньої, “150-ї серії”, то може знадобитись шість чи навіть більше місяців, перш ніж бригади “серії 160” будуть готові до бойових дій.

Іншими словами, це бригади 2025 року — підрозділи, що зможуть воювати вже на четвертому році повномасштабної війни, підсумовує Forbes.