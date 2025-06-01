Примусова евакуація в Синельниківському районі: думки місцевих жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У трьох громадах Синельниківського району Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію для родин з дітьми. Зокрема, обов’язковий виїзд відбуватиметься у Межовій. Місцеві жителі висловлюють свої думки щодо цієї ситуації.
“Дітям давно треба виїжджати вже звідси. Літають дрони-FPV, небезпека є для них. Страшно їм, буває бояться, прилітає вже близько. Сім’ю я свою вивезу, а сам, у мене тут робота, поки я не збираюсь виїжджати.”
“Самі ми давненько уже виїхали й просто приїжджаємо сюди, навідуємо бабусю з дідусем. Зрозуміли, що краще поки не буде і вирішили трішки раніше виїхати, щоб не було проблем з пошуком житла. Тільки через дітей, самі б – ще тут були.”
“У нас маленьких якби сказати немає, вже дорослі й онук, і син. Взагалі не хотілося б їхати, але боюсь що прийдеться. Усі поки кажуть: ‘Сидимо, чекаємо, надіємося’. Як будуть КАБи літати, як над Новопавлівкою, то доведеться раніше.”
Місцеві жителі висловлюють різні думки щодо примусової евакуації. Дехто вважає, що це необхідний крок для безпеки дітей, тоді як інші відчувають невпевненість і страх перед невідомістю. Ситуація залишається напруженою, і багато хто сподівається на швидке покращення обставин.