Примусова евакуація в Синельниківському районі: думки місцевих жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У трьох громадах Синельниківського району Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію для родин з дітьми. Зокрема, обов’язковий виїзд відбуватиметься у Межовій. Місцеві жителі висловлюють свої думки щодо цієї ситуації.

“Дітям давно треба виїжджати вже звідси. Літають дрони-FPV, небезпека є для них. Страшно їм, буває бояться, прилітає вже близько. Сім’ю я свою вивезу, а сам, у мене тут робота, поки я не збираюсь виїжджати.”

– Євген, місцевий житель

“Самі ми давненько уже виїхали й просто приїжджаємо сюди, навідуємо бабусю з дідусем. Зрозуміли, що краще поки не буде і вирішили трішки раніше виїхати, щоб не було проблем з пошуком житла. Тільки через дітей, самі б – ще тут були.”

– Валерій, місцевий житель

“У нас маленьких якби сказати немає, вже дорослі й онук, і син. Взагалі не хотілося б їхати, але боюсь що прийдеться. Усі поки кажуть: ‘Сидимо, чекаємо, надіємося’. Як будуть КАБи літати, як над Новопавлівкою, то доведеться раніше.”

– Валентина, місцева жителька

Місцеві жителі висловлюють різні думки щодо примусової евакуації. Дехто вважає, що це необхідний крок для безпеки дітей, тоді як інші відчувають невпевненість і страх перед невідомістю. Ситуація залишається напруженою, і багато хто сподівається на швидке покращення обставин.