Про це сьогодні, 31 травня, повідомили в пресслужбі Бердянської міської військової адміністрації (МВА).

У Бердянську, який наразі перебуває під тимчасовою окупацією, учням місцевої школи №16 примусово видали паспорти Російської Федерації. Ця акція стала частиною пропагандистської кампанії під назвою “Ми – громадяни Росії”. Крім паспортів, дітям також вручили значки та обкладинки для документів з символікою країни-агресора.

31 травня пресслужба Бердянської міської військової адміністрації (МВА) повідомила, що учнів змусили брати участь у церемонії, під час якої піднімали російський прапор та виконували гімн РФ – символи держави, що здійснює агресію проти України.

“Все було подано як «святковий захід», хоча насправді йдеться про нав’язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності.”

Раніше повідомлялося, що шістнадцятьом підліткам з окупованого Бердянська вручили паспорти РФ під час святкування Дня космонавтики. Ці дії викликали серйозне занепокоєння, оскільки вони є частиною примусової паспортизації та спроби змінити громадянську належність українських дітей у захопленому регіоні.