Лісові пожежі в Туреччині: сім днів боротьби та жертви

Про це пише Reuters.

У західних регіонах Туреччини тривають лісові пожежі, які вже забрали життя двох людей. Ці пожежі, що охопили провінцію Ізмір, тривають вже сьомий день, про що повідомляє Reuters.

Серед жертв є оператор екскаватора, який загинув під час ліквідації вогню. Іншою жертвою став 81-річний чоловік, який не зміг покинути свій дім, коли полум’я досягло його житла.

Відповідальність за численні підпали в шести містах Туреччини взяла на себе група, що називає себе «Діти Вогню». Вони стверджують, що мають зв’язки з забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК), яку вважають терористичною організацією в Туреччині, США та ЄС.

РПК, яка оголосила про завершення 40-річного збройного конфлікту та саморозпуск у травні, поки що не прокоментувала ці звинувачення.

Для боротьби з пожежами в лісовій місцевості Буча в Ізмірі залучено як авіацію, так і наземні сили. Влада також перекрила деякі дороги, що ведуть до популярного курортного міста Чешме, де тривають роботи з ліквідації вогню.

Внаслідок пожеж було пошкоджено близько 200 житлових будинків. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що постраждалим надано альтернативне житло. Раніше цього тижня близько 50 000 людей були тимчасово евакуйовані через високі температури, низьку вологість та сильний вітер, які сприяли поширенню вогню.