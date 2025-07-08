Підозра ексначальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра за незаконне використання військових земель

За даними сайтом Державного бюро розслідувань

Ексначальника квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра підозрюють у недбалості, що призвела до серйозних наслідків для військової служби. За інформацією слідчих, протягом кількох років посадовець не звертав уваги на те, що місцеві фермери незаконно вирощують сільськогосподарські культури на території танкового полігону. Справу вже передали до суду.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Державного бюро розслідувань, квартирно-експлуатаційний відділ укладав легальні договори оренди з аграріями на використання земель Міноборони, загальною площею близько 1,5 тисячі гектарів.

“Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати. Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу ‘не помічав’ ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі,” – Державне бюро розслідувань

Внаслідок цих дій Міністерство оборони України зазнало збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Експосадовцю, який наразі займає іншу посаду, висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період, відповідно до частини 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Землі танкового полігону вже повернули Міністерству оборони. 8 липня на сайті ДБР було оголошено про завершення досудового розслідування щодо колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, а справу передали до суду.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду для подальшого розгляду.