Загибель Романа Старовойта: знайдено тіло колишнього міністра транспорту РФ

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ

Тіло Романа Старовойта, колишнього міністра транспорту Російської Федерації, було знайдено мертвим. За попередніми даними, причиною його смерті стало вогнепальне поранення.

Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті РФ. Відомство повідомило, що 7 липня тіло Старовойта було виявлено в його особистому автомобілі, що знаходився в Одинцовському міському окрузі Московської області.

На місці події працюють правоохоронці, які намагаються з’ясувати всі деталі трагедії.

Основною версією загибелі колишнього міністра вважається самогубство, проте розслідування триває, і новини з місця події продовжують оновлюватися.