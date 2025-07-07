Загибель Романа Старовойта: знайдено тіло колишнього міністра транспорту РФ

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ
Тіло Романа Старовойта, колишнього міністра транспорту Російської Федерації, було знайдено мертвим. За попередніми даними, причиною його смерті стало вогнепальне поранення.
Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті РФ. Відомство повідомило, що 7 липня тіло Старовойта було виявлено в його особистому автомобілі, що знаходився в Одинцовському міському окрузі Московської області.
На місці події працюють правоохоронці, які намагаються з’ясувати всі деталі трагедії.
Основною версією загибелі колишнього міністра вважається самогубство, проте розслідування триває, і новини з місця події продовжують оновлюватися.
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