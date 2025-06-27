Підозра ексзаступнику голови Вищого господарського суду у незаконному збагаченні

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

Ексзаступнику голови Вищого господарського суду висунули підозру у незаконному збагаченні, яке перевищує 97 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Згідно з даними, отриманими з правоохоронних органів, підозрюваним є Артур Ємельянов. Підозра була оформлена на основі матеріалів, наданих ДБР та НАЗК, Офісом Генерального прокурора.

Слідство виявило, що підозрюваний та його сім’я стали власниками шести квартир, п’яти гаражів, одного нежитлового приміщення в престижних житлових комплексах “Новопечерські Липки” та “Tetris Hall”, трьох автомобілів, тринадцяти земельних ділянок, корпоративних прав у двох юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США.

У ДБР зазначили:

“Фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів – під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога.”

Ці кошти згодом були використані для придбання зазначених активів, щоб приховати їхнє реальне походження.

Підозра була висунута за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, яка стосується набуття активів, вартість яких перевищує 6 500 разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також перевищує законні доходи особи.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування триває. У рамках міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття активів підозрюваним та його довіреними особами не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині та ОАЕ.

Також перевіряються дії підозрюваного та його довірених осіб на предмет наявності ознак легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

У ДБР додали:

“Нагадаємо, що вказана особа наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.”

Розслідування триває, і інформація буде оновлюватися.