Обшуки у Резнікова: НАБУ розслідує завищені ціни в Міноборони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Під час цих слідчих дій були вилучені телефон та ряд документів. Про це повідомили українські медіа, зокрема “Українська правда” та “Дзеркало тижня”.

Згідно з інформацією “Дзеркала тижня”, обшуки, ймовірно, пов’язані зі справою про закупівлю продуктів для Збройних сил України за завищеними цінами. На даний момент точний перелік вилучених документів не розголошується, а НАБУ поки що не коментує ситуацію.

Під час перебування Резнікова на посаді виникло кілька гучних скандалів. Один з них отримав назву “Яйця по 17”. Як повідомляє “Дзеркало тижня”, Міністерство оборони закуповувало яйця за ціною 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинах становила близько 7 гривень. Загалом ціни на основні продукти в угодах Міноборони були завищені в 2–3 рази.

В результаті кільком чиновникам було оголошено підозру. У січні голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв про можливий перерозподіл посад: Резнікова планували перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Міністерство оборони очолив би голова розвідки Кирило Буданов. Однак вже наступного дня Арахамія повідомив, що змін у керівництві Міноборони не буде.

Наступний скандал виник після розслідування “Дзеркала тижня”, яке виявило контракт Міноборони з турецькою компанією на постачання зимового одягу. За даними журналістів, ціна контракту була втричі вищою за початкову вартість курток, а сам одяг виявився літнім, а не зимовим.

Резніков провів пресконференцію, на якій продемонстрував куртки з тієї партії та заперечив, що вони можуть бути літніми, зазначивши:

“Зимою, 140 000 військових нам би про це сказали.”

Після публікації розслідування “Українська правда” повідомила, що президент Володимир Зеленський шукає кандидатуру на заміну Резнікова.

3 вересня Зеленський оголосив про намір замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Рустема Умєрова, який на той час очолював Фонд державного майна.

5 вересня Верховна Рада України звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони.