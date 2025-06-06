ДБР підозрює трьох ексміністрів оборони у державній зраді

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру трьом колишнім міністрам оборони, які обіймали свої посади під час правління Віктора Януковича. Мова йде про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті ДБР.

В рамках розслідування було зібрано докази, що свідчать про протиправні дії цих міністрів, які призвели до значного зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також суттєвого послаблення обороноздатності країни.

Згідно з даними бюро, під час виконання своїх обов’язків, Єжель, Саламатін та Лєбєдєв вжили заходів, які призвели до відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України. Це, в свою чергу, сприяло послабленню обороноздатності держави та фактично надало допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

За розпорядженнями цих посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військову техніку, зокрема:

сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

тисячі ракет;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Усім трьом ексміністрам ДБР висунуло підозру у державній зраді відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України. У разі їх неявки за викликами, Єжеля, Саламатіна та Лєбєдєва можуть оголосити в розшук, повідомляють у ДБР.