Зведення фортифікаційних споруд у Миколаївській області завершено на 100%.

Про це розповів очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Миколаївській області.

Як розповів прем’єр, у 2024 році Кабмін спрямував Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів.

“Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн. Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА”, — заявив глава уряду.

Тепер, за словами Шмигаля, необхідно затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій.

Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони.