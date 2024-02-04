Блок складається з шести марок, присвячених відомим українкам на війні.

На ліберійські марки потрапили:

Аліна Михайлова, керівниця медичної служби «УЛЬФ» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі»;

Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі»; парамедикиня Юлія Палевська за позивним “Тайра”;

кавалерка ордену “За мужність” Юлія Микитенко;

морпіх та розвідниця Ярина Чорногуз;

парамедикиня НГУ Катерина Поліщук, за позивним “Пташка”;

Інна Дерусова – військовослужбовиця, удостоєна звання Герой України та ордену “Золота Зірка” (посмертно).

Марки з українськими військовослужбовицями можна знайти на таких інтернет-ресурсах як Stampera та Ebay.