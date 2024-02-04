Блок складається з шести марок, присвячених відомим українкам на війні.
На ліберійські марки потрапили:
- Аліна Михайлова, керівниця медичної служби «УЛЬФ» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі»;
- парамедикиня Юлія Палевська за позивним “Тайра”;
- кавалерка ордену “За мужність” Юлія Микитенко;
- морпіх та розвідниця Ярина Чорногуз;
- парамедикиня НГУ Катерина Поліщук, за позивним “Пташка”;
- Інна Дерусова – військовослужбовиця, удостоєна звання Герой України та ордену “Золота Зірка” (посмертно).
Марки з українськими військовослужбовицями можна знайти на таких інтернет-ресурсах як Stampera та Ebay.